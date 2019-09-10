Son Dakika Haberleri: AK Parti'li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
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AK Parti'li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

AK Parti'li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretiDİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti'li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 3 Ocak 2008'de bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da destek verdi. Ailelerle görüşen Eronat, siyasi kimliği ile değil, şehit annesi olarak desteğe katıldığını söyledi. Eronat, "Bazı duyumlar aldım, beni yanlarında görmek istiyorlarmış, bir şehit annesi ve evlat acısı yaşamış anne olarak evlatlarını kaybetmiş ve kaptırmış anneleri acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.

AK Parti'li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, AK Parti, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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