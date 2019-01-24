AK Parti'li Vekilin Korumalarının Aracı, Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
11 dakika önce
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 koruma hafif yaralandı.
Kaza, Derecik ilçesi Zerin köyü mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Derecik ilçesinde konvoy halinde Şemdinli'ye giden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarından Nihat Vermez yönetimindeki 65 AL 075 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, Vermez'in de aralarında bulunduğu 3 koruma hafif yaralandı. Korumalar hastaneye kaldırılırken, araç ise iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
- Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:01 Kaynak: DHA
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz