AK Parti'li Vekilin Korumalarının Aracı, Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 koruma hafif yaralandı.



Kaza, Derecik ilçesi Zerin köyü mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Derecik ilçesinde konvoy halinde Şemdinli'ye giden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarından Nihat Vermez yönetimindeki 65 AL 075 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, Vermez'in de aralarında bulunduğu 3 koruma hafif yaralandı. Korumalar hastaneye kaldırılırken, araç ise iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.



- Hakkari

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