Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Vekiller, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

AK Parti'li Vekiller, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) kahvaltı programına katıldı.

AK Parti'li Vekiller, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) kahvaltı programına katıldı.

Yavuz, programda yaptığı konuşmada, Ada Treni ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hazırlanan bu çalışmanın ardından Büyükşehir Belediyesi ile de görüşecek ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Farklı formüller üzerinde duruluyor. Çok ama çok yakında bu konuyla ilgili kararımızı açıklayacağız. Toplumdaki beklentinin farkındayız" diye konuştu.

Sakarya'da tüm belediyeleri kazanacaklarını belirten Yavuz, "Yüzde 99 ihtimalle yeniden 17-0 yapacağız. Bir sıkıntı görünmüyor. Birtakım ekonomik sorunlar olabilir ancak vatandaşımız beka meselesini çok iyi kavramış durumda. Vatandaşımız ülke üzerine oynanmak istenen oyunlara bu sefer de prim vermeyecek. Allah'ın izniyle bu seçimlerden de güçlenerek çıkacağız." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor'un her zaman yanında olduklarını ifade eden Yavuz, özellikle Kenan Sofuoğlu'nun takım için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Programa SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, Başkanvekili Müjdat Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş ve İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ile kentteki gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Kenan Sofuoğlu, Sakarya, AK Parti, Güncel
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