AK Parti'li vekillerden Başkan Beyoğlu'na ziyaret
1 saat önce
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
ve AK Parti Gaziantep
Milletvekili Müslüm Yüksel
, Bağlar
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
'na nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır
'a geldi. Ak Parti'li vekiller Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyarette bulundu. Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan Arınç ve Yüksel, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Beyoğlu'na hem başarı diledi hem de desteklerini ifade etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Beyoğlu, ziyaret nedeniyle Arınç ve Yüksel'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR
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