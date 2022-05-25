AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı - Son Dakika
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AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

25.05.2022 18:59
AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin yıl dönümü vesilesiyle Meclis'te fetih pilavı dağıttı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin yıl dönümü vesilesiyle Meclis'te fetih pilavı dağıttı.

AK Parti'li Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 740'ıncı yıl dönümünde TBMM'de fetih pilavı dağıttı. Yağcı Bilecik'in fethi nedeniyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul diyarı Bilecik'e saygılarımızı iletiyoruz. Ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bileceğin fethi yeni bir hamlenin başlangıcı olmuştur. Manevi desteği, yol göstermesi, askeri dehası ile önemli yolculuğa başlanmış 3 kıtada hak ve adalet dağıtmış filizi ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Bilecik'in fethi son derece önemlidir. Bu fethi canlandırmak geleneklerimizi ortaya koymak için bu etkinliği yapmak istedik" dedi.


AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı
AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı
AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı
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Kaynak: DHA

Milletvekili, Selim Yağcı, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı - Son Dakika


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