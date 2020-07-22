AK Parti'li Yağcı'dan, TBMM'de sebzeli- meyveli basın toplantısı - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 'Bayramda çiftçinin de işçinin de yüzü gülsün' projesini, yanında getirdiği dolu sebze ve meyve kasalarıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile, geçen yıl bölgesel olarak başlattıkları 'Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün' projesini anlattı. Yağcı, proje kapsamında beraberinde getirdiği, Bilecik ve Bursa'nın öncelikli ürünler olan, Osmaneli Alaca karpuzu, sofralık Çaltı domatesi ve salatalığı, kuru soğan, patates, taze fasulye ve biber kolilerini basın mensuplarına gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısının sanayiciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden destek gördüğünü belirten Yağcı, 'Ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız' çağrısının çiftçilerden karşılık bulduğunu söyledi.

Geçen yıl bölgesel olarak başlattıkları projeyi Türkiye geneline yaymak istediklerini belirten AK Parti'li Yağcı, proje ile ziraat odaları mihmandarlığında çiftçinin doğrudan ürünü alıp çalışan işçisine hediye olarak dağıtacağını aktardı. Yağcı, şunları söyledi: "Dinimizin önemli bir geleneği olarak 'hediyeleşme', patron ile işçi arasında gerçekleşirken işçinin yüzü, tarladaki mahsulüne yeni pazar bulduğu için de çiftçimizin yüzü gülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yeni bir halka olarak Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile Kurban Bayramı öncesi başlattığımız bu kampanya, inşallah Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu OSBÜK'e bağlı 341 organize sanayi bölgesinden de destek görür. Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı 20 bin çalışanı için 240 firması ile bu projede taşın altına elini koyan ilk kurum olacak. İlk etapta 100 ton ürün satın alınıp dağıtılacak. Bilecik ve Bursa için öncelikli ürünlerimiz, meşhur Osmaneli Alaca karpuzu, meşhur sofralık Çaltı domatesi ve salatalığı, kuru soğan, patates, taze fasulye ve biber olacak."

Yağcı, daha sonra sebze ve meyvelerden hazırlanan örnek kolileri basına tanıttı. Projenin Türkiye geneline yaymak istediklerini belirten Yağcı, Kurban Bayramı öncesinde organize sanayi bölgelerini projeye katılmaya çağırdı.