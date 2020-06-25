AK Parti'li Yağcı: "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığıyla buradayız" - Son Dakika

AK Parti'li Yağcı: "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığıyla buradayız"

AK Parti Bilecek Milletvekili Selim Yağcı, "TBMM'nin yüzüncü yıl milletvekilleri olarak bizler, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmenin kararlılığıyla buradayız." dedi.

AK Parti Bilecek Milletvekili Selim Yağcı, "TBMM'nin yüzüncü yıl milletvekilleri olarak bizler, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmenin kararlılığıyla buradayız." dedi.

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Yağcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 27. dönem milletvekillerinin seçildiği 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu süreçte hükümetin yaptığı icraatlar hakkında bilgi veren Yağcı, bu yıl 100 bin sosyal konut kampanyası başlatıldığını, birçok yerde yapımına devam edilen millet bahçelerinin ise son dönemdeki en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

İstanbul'da 2 acil durum hastanesi ile 2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ve 600 yataklı Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini hizmete açtıklarını belirten Selim Yağcı, şunları kaydetti:

"Dünya lideri kabul edilen ülkelerin çaresiz kaldığı salgın sürecinde sağlık altyapısı, gıda, temizlik tedarik zinciri ve kamu güvenliği bakımından örnek yönetimiyle Türkiye'mizin gücünü koronavirüs salgını döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Bu küresel sorun bittikten sonra ülkemiz gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında yer alıyor."

Haberleşme, ulaşım ve altyapı alanındaki yatırımlara da değinen Yağcı, "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz." dedi.

23 Nisan 2020'da TBMM'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığını hatırlatan Yağcı, "TBMM'nin yüzüncü yıl milletvekilleri olarak bizler, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmenin kararlılığıyla buradayız." ifadesini kullandı

Yağcı, basın toplantısının ardından Bilecik'in Gölpazarı Belediyesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti ve basın mensuplarına ilçede yetiştirilen kirazdan ikram etti.

Selim Yağcı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:33 Kaynak: AA

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