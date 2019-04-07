Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Yavuz, 38  İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Söyledi (1)

AK Parti'li Yavuz, 38  İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Söyledi (1)

53 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

AK Parti'li Yavuz, 38  İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Söyledi (1), System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını söyledi.  Yavuz, "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız" dedi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi
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