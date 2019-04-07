AK Parti'li Yavuz, 38 İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Söyledi (1)
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz
, AK Parti'nin İstanbul
'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını söyledi. Yavuz, "Dün Beyoğlu
ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:46 Kaynak: DHA
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
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