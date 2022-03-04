AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR - Son Dakika
Üye Girişi

AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR

04.03.2022 22:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yok. O zaman korkunun ecele faydası yok.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yok. O zaman korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Manisa İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımı ile Yunusemre İlçesi Millet Çarşı'nda yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Yavuz, seçim kanununa ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, seçim maddelerindeki değişimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek açıkladı. Yavuz, Seçmen olan seçmen hakkını kaybetmemesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geldi, seçmen olamadı. Biz seçme hakkının kullandığı, seçilme hakkının yok olmadığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin, seçmen kaydı düşmesin diye de bir kurgu yaptık. Bu ve benzeri hükümler var ama ben bunları buradan açıklama şansına sahip değilim dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde engel olmadığını dile getiren Yavuz, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yok. O zaman Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı adayımızdır diye konuştu. (DHA)

AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR
AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR
AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yavuz, partisinin Uşak İstişare Toplantısı'na katıldı AK Parti'li Yavuz, partisinin Uşak İstişare Toplantısı'na katıldı Yavuz: 'Cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur' Yavuz: 'Cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur'

Cumhurbaşkanı adayı, Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Ukrayna'da son durum! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 22:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement