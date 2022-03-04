AK PARTİ'Lİ YAVUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yok. O zaman korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Manisa İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımı ile Yunusemre İlçesi Millet Çarşı'nda yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Yavuz, seçim kanununa ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, seçim maddelerindeki değişimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek açıkladı. Yavuz, Seçmen olan seçmen hakkını kaybetmemesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geldi, seçmen olamadı. Biz seçme hakkının kullandığı, seçilme hakkının yok olmadığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin, seçmen kaydı düşmesin diye de bir kurgu yaptık. Bu ve benzeri hükümler var ama ben bunları buradan açıklama şansına sahip değilim dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde engel olmadığını dile getiren Yavuz, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yok. O zaman Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı adayımızdır diye konuştu. (DHA)