AK Parti'li Yavuz'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika
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AK Parti'li Yavuz'dan kan bağışı çağrısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kan bağışının önemine işaret ederek vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

AK Parti'li Yavuz'dan kan bağışı çağrısı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kan bağışının önemine işaret ederek vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

AK Parti İl Başkanlığınca azalan kan stokuna destek vermek ve Sakarya'da kök hücre bekleyen 3 vatandaş için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Partililer, İl Başkanlığı binasında Türk Kızılay ekiplerince kurulan alım merkezinde kan vererek kampanyaya destekte bulundu.

Bağışçılara teşekkür eden Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatının da kan bağış kampanyasına kayıtsız kalmadığına işaret eden Yavuz, "Kan önemli. Bir insanı yaşatmak bütün alemi yaşatmak gibi olduğu bilincinden hareketle kan bağışlarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Bu kampanyalarla hem kök hücre anlamında hem de kan ihtiyacı olanların o ihtiyacını karşılaması anlamında arkadaşlarımızın, partimizin çok önemli bir iş çıkardığını düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de kış aylarından kan stoklarının azaldığını dile getirerek, "Gereken desteği vermek için tüm Sakarya teşkilatlarımız burada kan bağışında bulunacak. Aynı zamanda kök hücre için iki tüp numune alınacak. Kök hücre bekleyen Sakarya'da 3 vatandaşımız var." diye konuştu.

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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