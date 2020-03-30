AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede herkesin ortak beklentisinin, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmak olduğunu belirterek, bunun için herkese sorumluluk düştüğünü, Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararlara...

AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede herkesin ortak beklentisinin, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmak olduğunu belirterek, bunun için herkese sorumluluk düştüğünü, Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğini bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronovirüse karşı topyekun mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm dinamiklerinin alarm halinde olduğunu belirten Yavuz, "Hepimizin ortak beklentisi, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmaktır. İşte bunun için her birimize düşen sorumluluklar var. Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararları büyük bir ciddiyetle takip ederek bu kararlara her birimizin harfiyen uyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kuşkusuz bu sürecin en önemli aktörleri olduğuna işaret ederek onların telkin ve tavsiyelerine her zamankinden daha çok kulak kabartmanın, onlara yardımcı olmanın ve güç vermenin önemli olduğunu vurguladı.

TBMM çalışmalarının dışında bir yandan "evde kal" kuralına uygun davranırken bir yandan da illerindeki süreçleri takip ettiklerini ve üzerlerine düşeni yapmak için uğraş verdiklerini anlatan Yavuz, bu süreçte Yeni Kadın Doğum Hastanesinin yapım çalışmalarının hızlandırıldığını ve hasta kabul edebilir hale getirildiğini bildirdi.

Yavuz, mevcut Kadın Doğum Hastanesinin kendi yerinde kalacağını aktararak, "Burası ise Araştırma Hastanesinin artan hasta yükünü karşılamak üzere devreye alınacaktır. 295'i normal, 75'i yoğun bakım olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli olan bu yeni hastanemiz, 3 Nisan Cuma günü itibarıyla hizmete alınacak şekilde hazırlık yapılmaktadır. Hastanemizin tamamlanarak hizmete girmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, hastaların tedavisi için fedakarlık içinde gece gündüz uğraş veren tüm sağlık camiasını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Test ve solunum cihazlarıyla birlikte ilaç, maske, eldiven gibi tüm tıbbi malzeme şehrimizde mevcut hale getirilmiştir. İhtiyaç halinde eksiklikler hızla giderilmeye devam edilecektir. Milletimizin sağlığı için devletin tüm imkanlarını seferber eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve bu uğurda gayret sarf eden herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. 'Evde Kal Sakarya', 'Evde Kal Türkiye.' İnşallah birlikte başaracağız."

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:54 Kaynak: AA

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