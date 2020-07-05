AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ye sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Yavuz, yaptığı açıklamada, tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.

Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yavuz, "3 kişi henüz bulunamamıştır. 114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ye sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, patlama meydana gelir gelmez bölgeye intikal ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir can daha kurtarmak için herkesin nasıl çırpındığına şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk andan itibaren yaşanan elim hadiseyle anbean ilgilendi. Devletimizin tüm imkanları adeta seferber edildi. Olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine intikal ederek eşgüdüm halinde çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydu. Tarım Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak derhal bölgeye gönderdi. AFAD, UMKE, 112, İtfaiye Teşkilatı ile başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hendek belediyemiz ve diğer kurumlar tüm imkanlarını seferber etti. Emniyet ve güvenlik birimleri ile Başsavcılık ilk andan itibaren büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Elim olayla ilgili tüm ayrıntılar irdeleniyor, adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor."

"Sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Patlamada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesine katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Sakarya'ya geldiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu somut ve net tabloya rağmen, olayları çarpıtmak için uğraş vererek, sanki daha fazla ölü var da saklanıyor gibi bir intiba oluşturmaya çalışanlar da oldu. Bunu da acılı bir ailenin olayın sıcaklığıyla verdiği ancak sonradan geri aldığı demeç üzerinden yapmaya çalıştılar. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği, herkesin 'Ben ne yapabilirim?' anlayışı içinde olay yerine koştuğu ve anbean tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir atmosferde sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Yavuz, "Bizi bir an bile yalnız bırakmayan sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve ilgili herkesten Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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