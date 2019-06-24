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AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır

21 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir.

AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır, System.String[]


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır" dedi.
AK Partili Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavuz, şöyle dedi:  "İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır. Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam."

ANKARA,


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:03 Kaynak: DHA
Ali İhsan Yavuz, İstanbul, AK Parti, Güncel
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