AK Parti'li Yavuz, partisinin Denizli İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 siyasi parti liderinin oluşturduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantısı'nda FETÖ'nün ruhunun bulunduğunu iddia ederek, "Sen eğer, 'İhraç edilen FETÖ'cüleri tekrar alacağım.' diyorsan onunla iş tutmaya çoktan başladın demektir." dedi.

Partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlenen AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'na katılan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

15 Temmuz darbe girişimini bir belediye başkanının evinde televizyondan izleyen Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine kendisinin de karşı çıktığını açıkladığını anlatan Yavuz, "Ama son zamanlarda çok gür bir edayla, 'Biz iktidara gelir gelmez KHK ile ihraç edilenleri geri alacağız.' dedi. Adeta FETÖ'den ihraç edilenleri geri alacak ve olayın merkezine yerleştirecek. Bu istismar değil mi ? Nasıl darbe karşıtısın sen." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarını sorguladığını anlatan Yavuz, "Halbuki Kavala, hem Gezi olaylarının hem de 15 Temmuz sürecinin en temel aktörlerinden birisi. 'Orada ne işi var' derken onları hiç hatırlamıyor. 'Selahattin Demirtaş'ın içerde ne işi var' derken 6-8 Ekim olaylarından, Yasin Börü'den bahsetmiyor." dedi.

CHP'nin AK Parti kurulduktan sonra 15 seçimdir sandıkta başarısız olduğunu, AK Parti'nin gelecek seçimlerde de zafere ulaşacağını savunan Yavuz, 6 siyasi parti liderinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını eleştirdi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu millet bütün olup bitenleri izliyor. Bir masa kuruyorlar. HDP var orada, masanın ayağı mı yoksa kendisi mi ? Ama orada başka şeyler de var. Mesela FETÖ'nün ruhu da orada. Sen eğer 'ihraç edilen FETÖ'cüleri tekrar alacağım' diyorsan onunla iş tutmaya çoktan başladın demektir. O gerekçeyle söylüyorum. Sen eğer Selahattin Demirtaş'ı içeriden kurtarmaya çalışırken 6-8 Ekim olaylarından bahsetmiyorsan çoktan HDP'yi ve onun ötesindeki unsurları da oraya davet ettin, orada hazır bulunduruyorsun demektir. Dolayısıyla o masayı konuşmaya gerek yok bile."

Toplantıya AK Parti Seçim ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak, Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı Sibel Söylemez ile İl Başkanı Yücel Güngör de katıldı.