Son dakika! AK Partili Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus ekibinden 2 polisi hastanede ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tansu Yıldırım ve ilgililer tarafından karşılanan Yavuz, yaralı polisler Mehmet Tekcan ile Özkan Aslan'ın durumu hakkında Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis'ten bilgi aldı.

Daha sonra Aslan ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavuz, polis ekiplerinin zorlu bir görevi ifa ettiğini belirterek, "Allah yardımcınız olsun sizin de bizim de... Her şey vatanımız için. Bazen bunlar da oluyor, normal sivil hayatta da oluyor. Ben de eşimle birlikte trafik kazası geçirdim. Çok geçmiş olsun, şifa diliyoruz." şeklinde konuştu.

Yavuz, durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren polis memuru Tekcan'ın ailesine de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde Yunus ekibi, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir aracın peşine düştüğü esnada Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsü ile çarpışmış, motosikletten düşerek yaralanan polis memurları Tekcan ile Aslan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.