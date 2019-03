AK Parti'li Yavuz: Ysk Türkiye'nin En Güvenilir Kurumlarının Başında

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu'nun, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu'nun, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında olduğunu düşünüyorum" dedi.



AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde, Pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili, 'seçim günü hazırlıkları ve sonuç alım sistemine' ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Seçim Koordinasyon Merkezi'ni basın mensuplarına anlatan Ali İhsan Yavuz, her ilin başında sonuç alım sistemini takip edecek bir görevlilerinin bulunacağını söyledi. Yavuz, "Bunun karşılığı olan iller de var. 118 yerde, artı İstanbul'da merkezler kurduk. 7 bin 227 kişi görev yapacak. Süreci takip edeceğiz. Sonuç alım sistemi 2014 seçimleriyle birlikte kurgulandı, büyük değişim kaydederek geldi" dedi.



'SONUÇLARI ALIYOR VE SİSTEME GİRİYORUZ'



Ali İhsan Yavuz, kurulan sistemin işleyişine yönelik ise şunları söyledi:



"Büyükşehir belediyesine ait pusula ilk kez okunmaya başlıyor. En son büyükşehir pusulası açılmaya başlıyor. Büyükşehire has pusulalar okunmaya başladığında, bizim 'sonuç alım' sistemi devreye giriyor. Oy sayım çizelgesine kaydedilmek suretiyle müşahid yan tarafa geçiyor, bir kısım yerde mobil uygulama ile yapılıyor. Hemen sonuç giriyor, buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyor ve sisteme giriyoruz."



'ÇAĞRI MERKEZİ KURDUK'



Bir çok yerde çağrı merkezi kurduklarını belirten Yavuz, her çağrı merkezinin başına birer çağrı merkezi koordinatörü atadıklarını kaydetti. Yavuz, "Ayrıca bu çağrı merkezlerinde her biri 20-25 sandıktan görevli olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Çağrı merkezi koordinatörü dışında bir de her bilgisayarın başında olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik ve eğittik. Onların sayısı da 7 bin 277'dir. Bunun dışında İstanbul'u ayrı kurguladık. Bin 893 çağrı merkezi görevlisi de orada belirlendi ve eğitimi yapıldı. Ayrıca 100 kişi asil 50'de yedek olmak üzere burada belirlediğimiz arkadaşlarımız var. Topladığımızda bu sayı 10 bine yakın oluyor."



Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında YSK'nın olduğunu düşündüğünü kaydederek şöyle dedi:



"Dünya'da da Yüksek Seçim Kurulu'ndan daha iyi bu işi işleten başka bir seçim kurulunun olduğunu açıkçası düşünmeyenlerden bir tanesiyim. Kaldı ki YSK'nın yaptıklarının dışında mevzuatımız, kanunlarımız partilere de adım adım bu işi takip etme yetkisi veriyor."







Görüntü dökümü



-Ali İhsan Yavuz'un açıklaması



-Detatylar



Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı

Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti