AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili fezleke Meclis'e geldiğinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını söyledi.

AK Parti'li Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, DBP'li Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Salihe Aydeniz'in polisimize yumruk atması, orada bir takım olumsuz görüntülerin ortaya çıkması, kamu düzenini bozmaya yönelik hareketleri kınıyorum. Bir milletvekiline yakışmayacak davranışlar olarak görüyorum. Sözüm ona milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldiğinde ben de kaldırılması yönünde oy kullanacağımı belirtmek isterim" dedi.

AK Parti'nin şiddet konusundaki yaklaşımının net olduğunu belirten Yayman, "Milletvekillerinin dokunulmazlığını, insanların kişi hak ve hürriyetlerinin korunması gerektiğini, demokratik hakların kullanılması noktasında çok önemli bir yaklaşımımız var. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle bizim yaklaşımımız şu ki, insanların kendilerini ifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama demokrasiyi bir tehdit aracı haline getiren; şiddeti, kaba şiddeti kullanmasını, terörü kullanmasını asla tasvip etmiyoruz. HDP ve onun ikizi DBP'nin PKK'nın gölgesinde kalmasını, PKK'ya bir gün dahi 'Askere, polise kurşun sıkma' dememesi manidardır" diye konuştu.'6'LI MASAYI BİR SÖZ SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Yayman, 6'lı masanın içinde olan liderleri de bu konuda bir söz söylemeye davet ettiğini belirterek, "Sayın Meral Akşener, Sayın Babacan, Davutoğlu bir şey söylemeyecek mi, Sayın Kılıçdaroğlu bir cümle kurmayacak mı? 'Görmedim, duymadım, işitmedim' şeklindeki bir yaklaşımı milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı.