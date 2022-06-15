AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım

15.06.2022 18:20
AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım

AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe...

AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili fezleke Meclis'e geldiğinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını söyledi.

AK Parti'li Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, DBP'li Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Salihe Aydeniz'in polisimize yumruk atması, orada bir takım olumsuz görüntülerin ortaya çıkması, kamu düzenini bozmaya yönelik hareketleri kınıyorum. Bir milletvekiline yakışmayacak davranışlar olarak görüyorum. Sözüm ona milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldiğinde ben de kaldırılması yönünde oy kullanacağımı belirtmek isterim" dedi.

AK Parti'nin şiddet konusundaki yaklaşımının net olduğunu belirten Yayman, "Milletvekillerinin dokunulmazlığını, insanların kişi hak ve hürriyetlerinin korunması gerektiğini, demokratik hakların kullanılması noktasında çok önemli bir yaklaşımımız var. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle bizim yaklaşımımız şu ki, insanların kendilerini ifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama demokrasiyi bir tehdit aracı haline getiren; şiddeti, kaba şiddeti kullanmasını, terörü kullanmasını asla tasvip etmiyoruz. HDP ve onun ikizi DBP'nin PKK'nın gölgesinde kalmasını, PKK'ya bir gün dahi 'Askere, polise kurşun sıkma' dememesi manidardır" diye konuştu.'6'LI MASAYI BİR SÖZ SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Yayman, 6'lı masanın içinde olan liderleri de bu konuda bir söz söylemeye davet ettiğini belirterek, "Sayın Meral Akşener, Sayın Babacan, Davutoğlu bir şey söylemeyecek mi, Sayın Kılıçdaroğlu bir cümle kurmayacak mı? 'Görmedim, duymadım, işitmedim' şeklindeki bir yaklaşımı milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
'Asgari ücrete 2. zam olacak mı?' sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor 'Asgari ücrete 2. zam olacak mı?' sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları cevapladı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları cevapladı Açıklaması
Kaynak: DHA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement