AK Parti'li Yayman: Büyük Karaçay Barajı bölgenin Abant Gölü olacak - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Büyük Karaçay Barajı, bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından su tutmaya başladı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, barajın, bölgenin Abant Gölü haline geleceğini söyledi.

Samandağ ilçesinde yapımı uzun süredir devam eden ve 400 milyon TL'ye mal olan Büyük Karaçay Barajı, Hatay'ın en yüksek gövdeye sahip barajı olma özelliği taşıyor. Bölgede sağanak yağışın etkisini artırmasıyla da barajın neredeyse yarısının dolduğu görüldü. Hatay'daki barajlar konusunu yakından takip eden ve Samandağ bölgesinden sorumlu AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, 5 yıldızlı bir proje olarak nitelendirdiği Büyük Karaçay Barajı'nın, bölgenin Abant Gölü olacağını söyledi.