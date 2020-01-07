AK Parti'li Yayman'dan Büyük Karaçay Barajı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman'dan Büyük Karaçay Barajı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yayman'dan Büyük Karaçay Barajı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen Büyük Karaçay Barajı'na ilişkin, "Bu baraj çok önemli 5 fonksiyon taşıyor.

AK Parti'li Yayman'dan Büyük Karaçay Barajı açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen Büyük Karaçay Barajı'na ilişkin, "Bu baraj çok önemli 5 fonksiyon taşıyor. Tarımsal sulama sağlayacak, sel ve taşkınları önleyecek, elektrik enerjisi üretecek, Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak, baraj havzası bölgeye Abant Gölü gibi büyük bir rekreasyon ve destinasyon alanı kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, yazılı açıklamasında, tamamlanan ve su tutmaya başlayan Büyük Karaçay Barajı'nın 400 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Barajın, kentteki en yüksek gövdeye sahip olduğunu bildiren Yayman, "5 yıldızlı bir proje" diye nitelendirdiği yapıya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu baraj çok önemli 5 fonksiyon taşıyor. Tarımsal sulama sağlayacak, sel ve taşkınları önleyecek, elektrik enerjisi üretecek, Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak, baraj havzası bölgeye Abant Gölü gibi büyük bir rekreasyon ve destinasyon alanı kazandıracak."

Yayman, projeyi kente kazandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, barajın bölgenin iklimini, tarımsal kapasitesini ve "kaderini" değiştireceğini belirtti.

AK Parti, Karaçay, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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