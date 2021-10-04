AK Parti'li Yayman'dan Hassa Yoluklar Barajı müjdesi - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Yoluklar Barajı ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Yayman, yazılı açıklamasında, uzun süredir gündemde olan ve seçim döneminde söz verdikleri bir müjdeyi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yoluklar Barajı'nın bölgenin kaderini değiştirecek bir proje olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Bu Projeyle, Yoluklar, Yukarıkarafakılı ve Söğüt mahallelerimizde toplam 1970 dekar tarım arazimizin sulanması hedeflenmektedir. Bu proje sadece bir sulama projesi değil aynı zamanda köyden şehre göçü durduracak, yıllardır sulama suyu bulamadıkları İçin köylerini terk eden değerli vatandaşlarımızın kendi yaşadıkları yerlerde tutmayı ve üretmeyi amaçlayan sosyal bir projedir. Dolayısıyla hem taşkını önleyecek hem de sulama suyu ve içme suyu sağlayacak çok anlamlı bir entegre projedir. Böyle bir eseri çiftçilerimize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Yapım ihalesi yapıldı. Şimdi sırada yasal sürecin tamamlanıp ilk kazmanın vurulması var."

Hatay'a dev sulama projelerinin 2021 yılında da devam edeceğini bildiren Yayman, baraj projesini gece gündüz demeden takip eden ve taleplerini her gün yenileyen AK Parti Hassa ilçe Başkanı Cafer Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve mahalle muhtarlarına da teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yayman açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Hassa'ya bu projeyi kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, DSİ Genel Müdürü Kaya YIldız ile Adana DSİ Bölge müdürlüğü ile DSİ Hatay şubesine teşekkür ediyorum. Sürekli söylediğimiz gibi 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Teşekkürler dünya lideri Cumhurbaşkanımız. Bizler de 2023 Hedefimiz için ve sizi bir kez daha başkan yapmak İçin durmadan, yorulmadan çalışmaya söz veriyoruz."