AK Parti'li Yayman, gazetecilerle Tahtaköprü Barajı'nı gezdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, beraberinde AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, belediye başkanları ve gazetecilerle Tahtaköprü Barajı'nda incelemede bulundu.

Kırıkhan ilçesindeki bir çay bahçesinde gazetecilerle buluşan Yayman ve beraberindekiler, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Ardından beraberindekilerle Tahtaköprü Barajı'na geçen Yayman, buradaki açıklamasında, barajın 450 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle kentin en büyük 2 barajından birisi olduğunu söyledi.

Suyun petrolden daha değerli olduğunu vurgulayan Yayman, "Biz Tahtaköprü Barajı'na, Menzelet Barajı'ndan dev kanallarla suyu getirdik. Bugün itibarıyla barajımızda 120 milyon metreküp su var, sulama sezonunun yüzde 60'ının tamamlanmasına rağmen barajımızda suyumuz hala var. Şimdi ise Narlıhöpür Mahallesi üzerinden 36 kilometrelik bir kanalla Reyhanlı Barajı'na götüreceğiz. İnşallah 1 Haziran 2023'te Karasu derivasyon kanalıyla buradaki suyu Reyhanlı Barajı'na ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yayman, barajın yükseltilmesi ve kanal projesinde desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yeşildal da Büyükşehir Belediyesinin maliyeti yüksek olan taban suyunu çekerek içme suyunu temin etmeye çalıştığını belirterek, "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; Hatay'da içme suyu problemi var, Tahtaköprü Barajı veya Reyhanlı Barajı'ndan içme suyu temini noktasında proje hazırlasınlar. Cumhur İttifakı olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi ile HATSU yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Onlara bu konuda destek olacağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da katıldı.