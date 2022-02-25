AK Parti'li Yayman: "Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman: "Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek"

25.02.2022 10:53
AK Parti'li Yayman: "Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın elektrik enerjisinin kesilmeyeceğini belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın elektrik enerjisinin kesilmeyeceğini belirtti.

Yayman, yazılı açıklamasında, kentin Cumhur İttifakı milletvekilleri ve 2 ilçenin belediye başkanıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ziyarette özellikle elektrik altyapısı nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi konusunun görüşüldüğünü kaydeden Yayman, "Hassa ilçemizde yağan yoğun kar sırasında Bakan Dönmez'i aramış yardımlarını rica etmiş ve randevu talep etmiştik. Bugün o randevu için buluştuk. Sonuç odaklı, verimli bir toplantı oldu. Değerli Bakan'ımıza, Hatay'ımıza gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Yayman, şunları kaydetti:

"Taleplerimize olumlu karşılık verdiği için kendilerine teşekkür ederiz. Hep söylediğimiz gibi bir kez daha anladık ki 'Yaparsa AK Parti Yapar'. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz. Son derece verimli geçen ziyarette Hatay heyeti Bakan Dönmez'e Hatay'daki enerji iletim hatlarının tamamının iklim farklılıkları gözetilerek yenilenmesi, kırsal bölgelerde enerji aboneliği almada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, 15 ilçedeki trafo merkezlerinin desteklenmesi, Yarseli Barajı'nda yaşanan elektrik sorunları, tarımsal sulamada önemli bir girdi haline gelen elektrik faturalarının güneş enerjisi sistemi ile desteklenmesi ve önünün açılması, Yayladağı'na doğal gazın iletilmesi gibi talepleri ilettik. Bakan'ımız bizzat yetkilileri arayıp sorunu çözdü. Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek."

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AK Parti, Enerji, Hatay, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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