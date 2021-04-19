AK Parti'li Yayman: "Hatay kültür turizminin başkenti olacak" - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın kültür turizminin başkenti olacağını kaydetti.

Yayman, Turizm Haftasıyla nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Turizm Haftasının buruk şekilde kutlandığını ifade etti.

Türkiye'nin dünyadaki en büyük turizm markalarından birisi olduğunu vurgulayan Yayman, "Türkiye inşallah yaraları en kısa zamanda sararak turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır. Salgına rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleniyor.

Salgın bittiği veya kontrol altına alındığı anda turizm uçacaktır. Geçen 1,5 yılda insanlar evde durmaktan çok sıkıldı ve özgürce tatile gidip mutluluğun keyfini çıkartmak istiyorlar. Sektörün de büyük zorluklar yaşadığını biliyor, yaraları sarmak için her türlü tedbirler alınıyor." şeklinde konuştu.

Hatay'ın turizm potansiyeline de değinen Yayman, kentin şu an bir müzeler şehrine döndüğünü anlattı.

Bu algıyı daha da güçlendireceklerine inandıklarını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Mevcutta sadece Antakya merkezde tam 5 müzemiz var. Arkeoloji müzemiz dünyanın en büyük mozaik müzesi. Yeni açılan şehir müzemiz ise Türkiye'nin en güzel şehir müzesidir. Müze otel başlı başına eşsiz bir destinasyon olurken müze otelin altındaki Necmi Afsuroğlu müzesi dünyada farkındalık oluşturan bir müze oldu. Hatay'ımız eşsiz hikayesiyle insanların ruhunu olduğu kadar midesini, gözünü ve gönlünü de doyuran bir şehirdir. Metropollerden sıkılan günümüz insanı bir hikayenin, bir gizemin peşine düşerek Hatay'ımıza geleceklerdir. Deniz turizminden sıkılan insanlar alternatif turizm arayışlarına yönelmişlerdir. İşte Hatay yeni dönemin kültür turizminin başkenti olacak bir potansiyele sahiptir. Her şeyden öte turizmin bacasız sanayi olduğuna yürekten inanan donanımlı bir turizm sektörümüz ve bilinçli insanımız vardır."

Yayman, 3 yıldır sektörle düzenli strateji toplantısı yaptıklarını vurgulayarak, kentin turizmdeki güçlü ve zayıf yönlerini ortak akılla tartıştıklarını sözlerine ekledi.