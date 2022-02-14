Üye Girişi
AK Parti'li Yayman, "Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi" - Son Dakika

AK Parti'li Yayman, "Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi"

14.02.2022 11:39

TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindiğini duyurdu.

TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindiğini duyurdu.

Toplam 36 kilometrelik kanal çalışmalarını yerinde inceleyen Yayman, tünele girerek burada şantiye görevlilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yayman, buradaki açıklamasında, eni 7 metre olan tünelde son 180 metrenin kazıldığını belirtti.

Kanalın bölgeye hayat vereceğini aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Kanalda bulunan toplam 3 bin 400 metre uzunluğundaki 2 tünelden saniyede 50 ton su, Reyhanlı Barajı'na aktarılacak. Bu proje kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük derivasyon kanalı yatırımdır. Amik Ovası'nın GAP projesi olan kanalımız 2022 yılının sonunda tamamlanıp Tahtaköprü Barajı'nın suyunu Reyhanlı Barajı'na taşıyacak. Bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a teşekkür ederiz. Devamlı söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. Karasu kanalımız çiftçimize bolluk ve bereket getirsin inşallah."

AK Parti'li Yayman, Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi
AK Parti'li Yayman, Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi
AK Parti'li Yayman, Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi

YORUMLAR
500

AK Parti, Hatay, TBMM, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman, 'Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman, "Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement