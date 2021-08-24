AK Parti'li Yayman: "Reyhanlı Barajı'nda 60 milyon metreküp su var" - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Reyhanlı Barajı'nda 60 milyon metreküp su olduğunu söyledi.

Barajda incelemelerde bulunan Yayman, gazetecilere, Reyhanlı Barajı'ndan Amik Ovası'na can suyu verileceğini belirtti.

"CHP'den birileri, 'Reyhanlı Barajı yok, baraj su tutmadı' diyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza milletimize göstermek istiyorum. Bizim ovamıza can verecek, bereket verecek olan Türkiye'nin en önemli barajlarından bir tanesidir burası." diyen Yayman, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı, 480 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. 580 bin dekar alanı sulayacak. Şu anda barajımızda 60 milyon metreküp su var. Bu barajın eksik kısmı, yer altı sulama sistemlerinin yapılması lazım. Bununla da ilgili ihaleleri yapıldı. TOKİ tarafından toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren tamamlanacak ve çiftçimize suyu vereceğiz."