AK Parti'li Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu

07.07.2022 22:04
AK Parti'li Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Yayman, beraberindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik'le tamamlanan Kırıkhan çevre yolu ile ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Yayman, daha önce tek şeritli olan yolda her yıl çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda yılda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yayman, şunları kaydetti:

"2018 yılında ilk milletvekili olduğumuzda bu yol için söz verdik, bu yolu ölüm yolu olmaktan çıkarıp sevgi yolu yapacağız. Bu yol Kırıkhan için önemli bir yoldu, bugün mü bitecek, yarın mı diye çok tartışma oldu, çok şükür bayramdan önce tamamlanıp açıldı. Bu yolun kilometresi 15 milyon TL'ye mal oluyor ve burada 10 kilometre bir yol yapıldı bu da 150 milyon liraya mal oldu."

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Kaynak: AA

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