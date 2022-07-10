AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması

10.07.2022 19:05
AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, "Şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibarıyla bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, "Şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibarıyla bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır." dedi.

Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tabipler Birliği kapatılmalıdır" şeklindeki açıklamasıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, hukuk kuralları içerisinde her vatandaşın gösteri ve protesto hakkının olduğunu söyledi.

Hayati Yazıcı, her hakkın ölçülü kullanılması gerektiğine değinerek, "Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir greve protestoya giremez, girmemeli. Bana göre mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerek örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir." diye konuştu.

Acil sağlık hizmetinin engellenmesi tutumunun yanlış olduğuna işaret eden Yazıcı, "Bu, mesleğin özü ile bağdaşmaz. En son Konya'da vuku bulan olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Her insan yaşama hakkına sahip, hele hele hekimlerimizin mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla şiddete hayatlarını ödeyecek şekilde bir eyleme maruz kalmaları kabul edilebilir, tolere edilebilir bir tutum değil. Bunu hepimiz kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hukukun var olan sorunları giderici ve önleyici kuralları getirmek için çalıştığını kaydeden Yazıcı, "Eksikler varsa derlenir toparlanır. Şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibarıyla bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır. Hukuk devletinin, yönetenlerin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, Hayati Yazıcı, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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