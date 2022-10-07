AK PARTİ'Lİ YAZICI: ENFLASYONU MİLLETİN ÜZERİNE YÜK OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ YAZICI: ENFLASYONU MİLLETİN ÜZERİNE YÜK OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ

07.10.2022 15:25
AK PARTİ'Lİ YAZICI: ENFLASYONU MİLLETİN ÜZERİNE YÜK OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında yaptıklarımıza bakın. Bu sorun dolayısıyla 20 yıldır Türkiye'ye sağladığımız kazanımları küçümsemeyin, lütfen sahip çıkın" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce Yakutiye ilçesinde yapılan 'Demircilik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Hak sahiplerine anahtarlarını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim merkezi yönetimde olsun, yerel yönetimlerde olsun; milletimizin takdiriyle yönetim sorumluluğunu ve emanetini üstlendiğimiz andan itibaren kendimize hitap olarak söylediğimiz, çizdiğimiz bir çerçeve var; durmak yok yola devam. Belediyle başkanımız, meclis üyelerimiz, elbette Türkiye'yi yönetirken yüce parlamentodaki grubumuz, yürütme erki başındaki Cumhurbaşkanı'mız gece-gündüz demeden koşturuyoruz. Hem 786 bin kilometrekare vatan toprağının her zerresinde hem de yurt dışında mavi vatanda durmadan koşuyoruz. Çünkü bizim siyasetimizin, anlayışımızın temelinde millet var; milletin hukukunu korumak, hayat standardını yükseltmek, insanımız önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırmak için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkmış kadrolarız. Durmak, bizim tarzımız olamaz. Elbette sorunları bir taraftan tespit edip, imkanlara göre planlama yapacağız. Bir taraftan da imkanlarımız artırmak suretiyle yürüyüşümüzü, hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Bizim zenginlik olarak sözünü edebileceğimiz çok önemli kaynaklarımız var. Ama bizim en büyük zenginliğimiz; kardeşliğimiz. Hazreti Adem'den bu yana gelen kardeşliğimiz. Nüfusumuz 85 milyon. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğini, tek millet diyerek ifade ediyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimize zarar verecek, sorun açacak, muhabbeti bozacak hiçbir davranışa toleransla bakmayız. Yürüyüşümüzün en temel parametrelerinden birisi bu" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE SAĞLADIĞIMIZ KAZANIMLARI KÜÇÜMSEMEYİN'

Enflasyona ilişkin de konuşan Yazıcı, şunları söyledi:

"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere enflasyonda mücadelede 2 yöntem takip ediliyor. Enflasyonu indirmek için ne gerekiyorsa, önlem almak, planlamaları gerçekleştirmek, enflasyon dolayısıyla zarar gören vatandaşların satın alma gücüne destek vermek suretiyle kolaylık sağlamak. Asgari ücreti yükselttik, emekli, dar gelirlinin maaşını artırdık. Ne kadar artırdık? İmkanlara göre artırdık. 2023 bütçesi yapılırken tekrar bir takviye olacak. Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında yaptıklarımıza bakın. Bu sorun dolayısıyla 20 yıldır Türkiye'ye sağladığımız kazanımları küçümsemeyin, lütfen sahip çıkın. Türkiye'nin dış politik alanlarda; hemen kuzeyinde cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın, arkadaşlarının nasıl bir duruş sergilediğini görüyor, gözetleyip gurur duymuyor musunuz? Bu herkesin yapabileceği bir şey değil."

'40 GÜN SONRA EN KIYMETLİ DIŞ OPERASYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye tarihinde her 10 yılda bir darbe olduğunu hatırlatan Yazıcı, "En son alçak, gaddar darbeyi 15 Temmuz 2016'da yaşardık. Darbeleri sona erdiren kadrolarız. 15 Temmuz'da aziz milletimiz hep birlikte sosyal yaşam tarzı gözetmeksizin, herhangi bir farklılığa dayanmaksızın, hep birlikte vatan diyerek Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla coşarak, göğsünü siper ederek akşam başlayan darbeyi sabah önlemiştir. Bu tarihe, milletin darbe önlemesi olarak geçmiş; altın harflerle yazılmıştır. Bütün bunlara rağmen darbeden 40 gün sonra tarihimizin en kıymetli dış operasyonunu gerçekleştirdik. Örnek veriyorum; hatırlayın. Günlük yaşadığımız sorunun içinde bunları unutup, gözden çıkarmayın. Tarihin en önemli operasyonunu Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. Operasyonu nasıl yaptık? Bunu savunma güçlerimize, askerimize, güvenlik güçlerimize sağladığımız imkanlarla gerçekleştirdik. Bu imkanlara sahip olmasaydık, yerli ve milli kaynaklara dayalı olarak bunları üretmemiş olsaydık, ürettiklerimizle silahlı kuvvetlerimizi teçhiz etmiş olmasaydık; bu önemli operasyonu gerçekleştiremezdik. Biz geldiğimizde Silahlı Kuvvetlerimiz yüzde 70 dolayında dışa bağımlıydı. Yaptığımız üretimlerle, sağladığımız imkanlarla şimdi onları saymıyorum. Milli Piyade Tüfeği (MPT) bile yoktu. MPT'sinden İHA, SİHA'sına helikopterine varıncaya kadara kadar araç-gereçlerle Silahlı Kuvvetleri'mizi donattık. Silahlı kuvvetlerimiz, donanımlı, öz güvenli Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Hemen yanı başımızda Suriye topraklarında bir terör örgütünün sözüm ona devlet yapılanmasını gerçekleştirmek üzere hazırlık yaparken şaşkına döndüler. Türkiye, bunu gerçekleştirdi, Türkiye onları şaşkına döndürdü. İşte liderlik bu, yönetme bu. Dolayısıyla önümüzde yapılacak olan seçimlere doğru bu şevk, bu aşkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ YAZICI: ENFLASYONU MİLLETİN ÜZERİNE YÜK OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ - Son Dakika

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