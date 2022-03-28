Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak - Son Dakika
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Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak

28.03.2022 20:30
Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak" dedi.

Görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin de olacağını belirten Yazıcı, "Teklifimizde yapacağımız ekleme ile görme engelli vatandaşlarımızın tek başına oy kullanmalarına imkan

sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu düzenlemenin uygulanmasıyla 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacaktır. Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır. Böylece görme engelli seçmenlerimizin 'oyun gizliliği' esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak
Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak
Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak
Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçim kanunu yarın Mecliste görüşülmeye başlanacak - Son Dakika


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