AK Parti'li Yazıcı "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündemde ekonomik sorunlar ve konular olduğunu belirterek "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını önümüzdeki hafta başında sanırım bitirecek. Bu konuyla ilgili fazla ileri bir şey söylememize gerek yok. Bunun bir matematiksel boyutu var, bir de imkan boyutu var. Biz süreçleri rasyonel bir yaklaşımla sevk ve idare ediyoruz, yönetiyoruz." dedi.

Yazıcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verdi.

Hayati Yazıcı, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Muğla'ya geldiğini söyledi. Gittiği illerde AK Parti'nin demokrasiye sağladığı katkılar ve liderlik üzerine sunum yaptığını belirten Yazıcı, "Partimizin kuruluş sürecinden bu yana yaşadığımız, karşılaştığımız sorun noktalarından kısmi örnekler ve kesitler sunmak suretiyle bir hafıza tazelemesi yaptık. Partimizin Türk siyasi hayatında sağladığı kazanımları, siyaset tarzı, icra ettiği konularla ilgili paylaşımda bulundum." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin gündeminde bütçe ve asgari ücret konusu bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Gündemde ekonomik sorunlar ve ekonomik konular var. Cumhuriyet Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında kabine bu konularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını önümüzdeki hafta başında sanırım bitirecek. Bu konuyla ilgili fazla ileri bir şey söylememize gerek yok. Bunun bir matematiksel boyutu var, bir de imkan boyutu var. Biz süreçleri rasyonel bir yaklaşımla sevk ve idare ediyoruz, yönetiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin var olan sorunlarını da bu bakış tarzıyla bir taraftan planlıyor bir taraftan da icra aşamasına koyuyoruz."

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla çok önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Yazıcı, ülkenin üç kıtanın merkezinde bir konumda olması sebebiyle coğrafi ve stratejik üstünlük sağladığını dile getirdi. Coğrafi ve stratejik üstünlüğe sahip ülkelerin hamle yapabilmesi, gücünü daha da pekiştirebilmesinin en önemli unsurunun liderlik olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türkiye bu unsura da sahiptir ve bunun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim Akdeniz çanağında, mavi vatanda sergilediğimiz duruş, hemen yanı başımızda Suriye ve Irak'ta ki gelişmeler karşısındaki duruşumuz dünya platformlarında hak ve özgürlükler bağlamında insanlığın kazanımı, ortak değeri anlamında sergilediğimiz tutum bu liderlik gücüyle bağlantılı." ifadelerini kullandı.

Teşkilatçılığın AK Parti siyasetinin en temel gücü olduğunu anlatan Yazıcı, AK Parti'yi ayakta tutun omurganın ise teşkilatları olduğunu kaydetti.

Yazıcı, 2023 seçimlerine giderken siyasi partiler kanunu seçim mevzuatına ilişkin beklentiyi çok yüksek söyleyenler olduğunu, bunun yüksek düzeyde olmadığını, belirli bir ölçekte olduğunu, bir kısmının kamuoyu ve basınla paylaşıldığını ve çalışmaların da artık son aşamasına geldiğini belirtti. Çalışmaların Cumhurbaşkanına sunulup görüşü alındıktan sonra Cumhur İttifakı paydaşı MHP ile de paylaşılacağını anlatan Yazıcı, daha sonra bir teklif şekline dönüştürüp Meclise sunulacağına işaret etti. Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili takvim seçimden en az 1 yıl önce yürürlüğe girmesini sağlayacak bir takvim uygulaması gerekli. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Ülke ve vatan hepimizin. Siyaset değerler üzerinden değil proje üzerinden yapılır. Türkiye'de siyasi partiler rekabeti proje üzerinden, ülkenin sorunlarına çözüm üretme bağlamında öngörülerini, vizyonerliklerini ortaya koymak için gerçekleştirmesi gerekir. Ortak değerler hepimizin. Vatan, bayrak, devlet hepimizin. İnsanlık olarak 84 milyonun kardeşliği çok önemli bir gücümüzdür. Bunları da gözetmek suretiyle inşallah 2023'te tekrar milletin tartısında siyasi partiler yerlerini alacak millet takdir edecek."

"Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla il ve ilçe, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programında, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ömer İleri ve Vehbi Vakkasoğlu da çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.

Programın açılışında AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de konuşma yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.