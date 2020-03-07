AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığını yüzde 30 dolayına düşürdük. AK Parti hükümetleri bu imkanları hazırlamamış olsaydı, söz ettiğimiz bu operasyonları yapmamız son derece güçtü." dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzunçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kartepe 5. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Yazıcı, tarihin bilinmesinin önemine değinerek, 2 bin yılı aşkın bir devlet geleneğine sahip olunduğunu ve bunun dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatarak, "80-90 dolayında Türkiye'de parti var. AK Parti siyasi yelpazede, çok özgün konumu olan bir partidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin çok zor koşullarda kurulduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini belirten Yazıcı, AK Parti'nin tüm icraatlarının temelinde ve merkezinde, insana yer veren bir parti olduğunu kaydetti.

Yazıcı, AK Parti'nin duruşu, kimliği ve omurgası olan bir parti olduğunu vurgulayarak, AK Parti'nin yürüyüşünün, vesayetçi yapılarla siyaset mühendisleriyle mücadele etmenin de tarihi olduğuna işaret etti.

Milli ve yerli bir parti olan AK Parti'nin tasarımının millete ait olduğunu aktaran Yazıcı, yaptıkları kongrelerde partinin omurgasını güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Yazıcı, AK Parti'nin Türkiye'yi değiştiren ve dönüştüren partinin adı olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin yaptığı çalışmalara ve ülkeye kazandırdıklarına dikkati çekti.

" Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"

Türkiye tarihinde yaşanan darbelere değinen Yazıcı, darbelerin ülkeye verdiği zararları anlattı.

Yazıcı, 27 Nisan e-Muhtırası ile alçak ve kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin engellendiğini, Türkiye'de son iki darbe girişimi dışında bütün darbelerin hedefine ulaştığına vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştiği operasyonlara değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir süre önce de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik ve herkesin hesabını bozduk. Avrupa devletlerinin önemlileri orada, ABD orada, Rusya orada, İran orada, Orta Doğu'daki devletlerin eli parmağı orada. Böyle bir ortamda herkesin hesabını bozduk. Nasıl yaptık bunu? Türkiye'nin imkanı vardı da daha önce yapmıyordu şimdi mi yaptı? Yiğidin hakkını yiğide vereceğiz. Türkiye savunma alanında, biz iktidara geldiğimizde yüzde 70 oranında dış kaynaklara muhtaç haldeydi. Bu alanda yaptığımız üretimle ortaya koyduğumuzu vizyonel duruşumuzla kaynak aktararak, SİHA'mızı, İHA'mızı, helikopterimizi, mühimmatımızı, piyade tüfeğine varıncaya kadar ve Milli Piyade Tüfeğine varıncaya kadar imkanlarımızı artırdık. Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığını yüzde 30 dolayına düşürdük. AK Parti hükümetleri, bu imkanları hazırlamamış olsaydı, söz ettiğimiz bu operasyonları yapmamız son derece güçtü. Türkiye'nin İdlib'de ne işi var? Pikniğe mi gidiyoruz? Defalarca deklare edilmedi mi? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız ama asla terör devleti oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz demedik mi? Bu hedef büyük bir hedef, yeterli bir sebep değil mi?"

Yazıcı, çok büyük bir aile olan AK Parti'nin çok büyük hedefleri ve projeleri olduğunu, bunları milletin desteğiyle hayata geçireceklerini belirtti.

Muhalefet partilerinin, Türkiye'nin sorunlarına çözüm sağlayacak hiçbir projelerinin olmadığını dile getiren Yazıcı, AK Parti'nin her platformda muhataplarına anlatacağı çok zengin bir referansı bulunduğunu sözlerine ekledi.