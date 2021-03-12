AK Parti'li Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreninde konuştu Açıklaması

12.03.2021 21:53
AK Parti'li Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nın bir halk ve diriliş destanı olduğunu belirterek, "Milli marşın var olması bağımsızlığın en önemli alametidir.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nın bir halk ve diriliş destanı olduğunu belirterek, "Milli marşın var olması bağımsızlığın en önemli alametidir. Milletimiz için aydınlık günlerin fişeği olan İstiklal Marşı'nın kabulü ile bağımsızlığımızı dünyaya bir kez daha haykırdık." dedi.

Yıldırım, kentte açılışını yaptığı anaokulunu gezdikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Lavanta Tepesi Oteli'ne geçti.

Burada düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreninde konuşan Binali Yıldırım, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, şükran ve minnetle andığını dile getirdi.

İstiklal Marşı şairinin, İstiklal Savaşı'nın fikir önderi ve Birinci Mecliste Burdur milletvekili olduğunu belirten Yıldırım, Ersoy gibi bir vatan severi yad etmenin, onun yüksek ideallerini, davasını, heyecanını paylaşmanın ve onu daha iyi anlayarak genç nesillere tanıtmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Milli şairin, memleketin 4'te 3'ü işgal altındayken yazdığı İstiklal Marşı'yla, milletin istiklal azmini ve kararlılığını pekiştirerek istiklal umudunu yeşerttiğine dikkati çeken Yıldırım, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ilan edildiğini anımsattı.

Dünya devletleri içinde yalnızca Türkiye'nin milli marşına bağımsızlık marşı denildiğini dile getiren Yıldırım, İstiklal Marşı'nın bir halk ve diriliş, destanı olduğunu vurgulayarak "Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Gürcü'sü, Arnavut'u, Arap'ı her mezhep, her meşrepten Anadolu'nun dünyaya biz ezelden beridir hür yaşadık haykırışıdır." dedi.

"Milli marşın var olması bağımsızlığın en önemli alametidir"

Milli şairin marşı kahraman Türk ordusuna armağan ettiğini dile getiren Yıldırım, "Milli marşın var olması bağımsızlığın en önemli alametidir. Milletimiz için aydınlık günlerin fişeği olan İstiklal Marşı'nın kabulü ile bağımsızlığımızı dünyaya bir kez daha haykırdık." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Akif'in İstiklal Marşı'nı yazarken duyduğu heyecanı, bugün yediden yetmişe herkesin tüm hücrelerinde hissettiğini kaydetti.

Coğrafyanın kader olduğunu belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu topraklar üzerinde yüz yıl öncede emperyalist devletler plan, proje yaptılar, cihan devleti Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmek için birinci Cihan Harbi'ne soktular. Onlar hesap etti ki Osmanlı parçalanacak, artık bağımsız bir Türk devleti olmayacak ama küllerinden yeniden doğan bu millet, 7 düvele karşı amansız mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarıyla sürdürmüştür. Aziz milletimizin omuz omuza verdiği mücadeleyle yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tüm dünyaya ilan etmiştir. O günlerde Müslüman halktan hiçbirinin bağımsız devleti yoktur, tek bağımsız devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur."

"FETÖ hak ettiği dersi aldı"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin teslim alınamayacağını vurgulayan Yıldırım, "Yıllar sonra ister geçmişte bizi işgal etmeye kalkan 7 düvel olsun, ister bölücü PKK terör örgütü olsun, isterse 15 Temmuz gecesi demokrasimize, Cumhurbaşkanımıza, Meclisin bağrından çıkan hükümete, onun başbakanına, milletvekillerine kasteden alçak terör örgütü FETÖ olsun, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bu millette var olduğu müddetçe daima yenilmeye mahkumdurlar. Bunu bir kez daha 15 Temmuz'da gördük, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen milyonlar, alçaklara geceyi dar etmiş, o gece ay yıldızlı bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiş alçak FETÖ hak ettiği dersi almıştır." şeklinde konuştu.

MAKÜ çiftlik kompleksinin açılışını yapan Yıldırım, daha sonra organize sanayi bölgesinde mineralli su dolum tesisi ile cam fabrikasının temel atma törenine katıldı.

İstiklal Marşı, Milletvekili, AK Parti, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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