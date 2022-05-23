AK Parti'li Yıldırım ve Kurtulmuş'tan Niğde'deki kazada ölen Akkuş için taziye ziyareti - Son Dakika
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AK Parti'li Yıldırım ve Kurtulmuş'tan Niğde'deki kazada ölen Akkuş için taziye ziyareti

23.05.2022 16:11
AK Parti'li Yıldırım ve Kurtulmuş'tan Niğde'deki kazada ölen Akkuş için taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, partinin Adana'da düzenlediği gençlik şöleninden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sude Akkuş'un Kocaeli'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, partinin Adana'da düzenlediği gençlik şöleninden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sude Akkuş'un Kocaeli'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta yaşayan ailenin evine gelen Yıldırım ve Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Akkuş'un yakınları tarafından karşılandı.

Yıldırım ve Kurtulmuş, Sude Akkuş'un annesi Gülşen Akkuş, babası Şaban Akkuş ve kardeşi Miraç Akkuş ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Taziyede Vali Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yer aldı.

Katılımcılar, taziyelerini ilettikten sonra evden ayrıldı.

Adana'dan Konya'ya giden H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Akkuş'un yanı sıra İlayda Karakoca ve Ömer Faruk Küçük hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Yıldırım ve Kurtulmuş'tan Niğde'deki kazada ölen Akkuş için taziye ziyareti - Son Dakika
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