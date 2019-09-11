Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Yıldız'dan iki önerge
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AK Parti'li Yıldız'dan iki önerge

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine iki önerge sundu.

AK Parti'li Yıldız'dan iki önerge, System.String[]

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine iki önerge sundu.

Dilek Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi şiddetin azaltılması ve çocuk gelişimi konusunda ailelerin bilinçlendirmesi için "Aile Danışma Merkezleri"nin açılmasını talep eden önergeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunduğunu kaydetti.

Yıldız, bunun dışında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezindeki sporcuların ulaşımlarının ücretsiz olması konusunda da bir önerge verdiğini, iki önergenin de gündeme alındığı belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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