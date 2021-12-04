Üye Girişi
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı

04.12.2021 17:08

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na iştirak etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na iştirak etti.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne katılan Yıldız, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve partili yöneticiler tarafından karşılandı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de düzenlenen programın ardından Yalova'daki programa katılmak üzere geldiğini belirtti.

Farklı şehirlerde programların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, bugün sessiz devrim ve enerji sektörüyle alakalı kısımları salondakilere aktarmaya çalışacağını söyledi.

Yıldız, "Bugün Kocaeli'deydik. Bundan öncede Van, Erzurum, Niğde, Nevşehir, Bursa'da programları tamamlamıştık. Biz bu sessiz devrimin kurumsal hafıza olarak nasıl gerçekleştiğini, neler yaptığımızı, bütün bunların her birini burada vurgulayacağız. 20 yıllık serüvenin, daha önceki hayatın, alışmaya alıştığımız bazı konuların her birini detaylıca irdelemeye, incelemeye çalışacağız. Bütün gönüldaşlarımla bunları paylaşmaya gayret edeceğiz. Teşkilatlarımızda çay getiren kardeşimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar bu zincirin birbirinden daha az önemli olmayan halkalarıyız. Bütün bu kardeşlerimle karşılıklı bu konuları konuşacağız. Varsa sorular, eleştiriler, tavsiyeler, öneriler, onları da değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı
AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı

Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı 18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17:17 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Son Dakika Haberleri
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:57 İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek         
18:46
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 18:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yıldız, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement