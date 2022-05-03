AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

03.05.2022 16:23

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2020 yılında Çin'le beraber ilerleyen tek ülke, Türkiye oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2020 yılında Çin'le beraber ilerleyen tek ülke, Türkiye oldu. Türkiye, zor süreçten geçti. Türkiye'ye yapılan oyunları bozduk" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ramazan Bayramı programı kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde halkla bir araya geldi. Yılmaz'a ziyarette Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Yılmaz, pandemi sürecinin tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, 'Son 2 yılda gerçekten dünyada birçok büyük ekonomi küçüldü. 2020'de Çin'le beraber ilerleyen tek ülke, Türkiye oldu. Türkiye, zor süreçten geçti. Türkiye'ye yapılan oyunları bozduk" diye konuştu.

AK Parti'nin son 20 yılda demokraside yaptıklarına dikkat çeken Yılmaz, 'AK Parti insanların ana dili, başörtüsü, inanç hürriyeti ve hürriyeti konusunda çok adımlar attı. Tabuları yıktık, bundan sonra da inşallah Türkiye bir millettir. Yanlış anlamayın bizim millet dediğimiz ırkçı bir anlayış değil, Allah korusun biz hiçbir zaman ırkçı bir anlayışa sahip olmadık. Tek bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Başka ülkelere gençlerimizi, çoluk çocuğumuzu yem etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti'li Yılmaz, konuşmalarının ardından ilçenin Kargapazıri köyünü de ziyaret ederek, burada yaşayanlarla bayramlaştı. Daha sonra ilçe merkezinde halkla bir araya gelen Yılmaz, burada sorun ve talepleri dinledi.

AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU
AK PARTİ'Lİ YILMAZ: 2020'DE ÇİN'LE BERABER İLERLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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