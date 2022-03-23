AK Parti'li Yılmaz, çiftçi ve üreticilere yapılacak ödemeleri değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 2021 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Mersin'deki çiftçi ve üreticilere toplamda 198 milyon 303 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi de olan Yılmaz, yazılı açıklamasında, AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır çiftçinin yanında olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Mersin'de yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim yapıldığını ifade ederek, kentin yaş meyve ve sebze, narenciye ve bakliyat ihracatında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıkladığı 5 milyar 586 milyonluk tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçi ve üreticileri mutlu ettiğini kaydeden Ak Parti'li Yılmaz, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında Mersinli üretici ve çiftçilerimize toplam 45 milyon 745 bin lira ödeme yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kente yönelik 2021 yılı tarımsal destekleme ödemelerine de değinerek, "2021 yılı desteklerinde toplam 198 milyon 303 bin lira Mersinli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin hesaplarında olacak. Çiftçilerimizin yanında olan, üreticilerimizi her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.