Üye Girişi
Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası - Son Dakika

Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası

06.01.2022 19:46
Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası

Son dakika haber: AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davasıAK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki...

AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildiren AK Parti'li Yılmaz, paylaşımını alıntılayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, kendisine hakaret ve iftira içeren bir paylaşımda bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır'ın paylaşımını 'çirkin bir mobbing ve taciz' olarak tanımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, şahsımı tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi bozuk sicilini de aklayamaz. Kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini milletvekilliği dokunulmazlığı arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup, 'siyaset yapıyorum' zannetmektedir. Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Hakaret, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz         
19:45
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
19:30 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
19:29 Kadın kılığına giren saldırgan mağdurun komşusu çıktı
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
18:17 Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:46 Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 19:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! AK Parti'li Yılmaz'dan, CHP'li Başarır'a 'Twitter' davası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement