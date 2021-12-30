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AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ

30.12.2021 00:20

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, ekonomideki gelişmelere ilişkin, Bu süreçte birçok vatandaşımız kayba uğradı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, ekonomideki gelişmelere ilişkin, Bu süreçte birçok vatandaşımız kayba uğradı. Vatandaşımızda bu korku ve paniği oluşturanların, vatandaşımızı bu yöne sevk edenlerin hesap vermesi lazım. Vatandaşa 'Dolar alın, dolar daha çok artacak' diye telkinde bulunanlar, şimdi o kaybedenlere hesap vermeli, diye düşünüyorum dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyarette bulunmak üzere, beraberindeki heyetle kente geldi. Otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti'li Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği politika çerçevesinde faiz oranlarını düşürüp, sürdürülebilir ekonomiyi sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yılmaz, Birtakım çevreler Cumhurbaşkanı'mızın bu faiz politikasının sonrasında, vatandaşımızda korku ve panik havası oluşturdu. Faizlerin düşmesi bir miktar dövizi hareketlendirebilir, belli limitler için de bunu anlayabilirsiniz ama doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 20 Aralık'ta tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL'nin değer kazandığı, doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Doğal bir artış olsa ekonomik gerçeklere dayalı bir artış olsa bu kadar hızlı geri gelmezdi zaten. Dolayısıyla bu köpüğü bir anlamda Cumhurbaşkanı'mız ortadan kaldırmış oldu. TL'nin değeri daha makul seviyelere doğru hareketlendi diye konuştu.

'DOLAR ARTACAK, TELKİNİNDE BULUNANLAR, KAYBEDENLERE HESAP VERMELİ'

Bu süreçte birçok kişinin kayba uğradığını dile getiren AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi

Vatandaşımızda bu korku ve paniği oluşturanların, vatandaşımızı bu yöne sevk edenlerin hesap vermesi lazım. Vatandaşa 'Dolar alın, dolar daha çok artacak' diye telkinde bulunanlar, şimdi o kaybedenlere hesap vermeli, diye düşünüyorum. Hükümetimiz başından beri şunu söyledi, 'Bu gerçek bir artış değildir, ekonomik temellere dayalı bir artış değildir. Vatandaşımız bu süreçte dikkatli olsun' dedi. Merkez Bankası bırakın sözlü uyarıları, fiili müdahaleler yaptı. Uzun bir aradan sonra ilk defa piyasalara müdahale etti ve her müdahalesinde de bir açıklama yaptı. Standart bir açıklama. Ekonomik gerçeklerden uzak bir fiyat oluşumundan dolayı ben bu müdahaleyi yapıyorum, diye de kamuoyunu bilgilendirdi. Yastık altında 280 milyar dolarlık bir altın varlığından bahsediliyor. Bunun ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar söz konusu. Bir taraftan da Bitcoin'ler ve diğer coin'ler. Bu paralar uluslararası bir network içinde nereye gittiği de çok belli olmayan bir şekilde değerlendiriliyor. Düzenleme çerçevesini ortaya koyup, bizim Merkez Bankası'nın, otoritelerimizin gözetimi ve denetimi altında tasarruf sahipleri için de daha sağlıklı çerçevede kendi coin'lerimizi geliştirme diyelim, bu konuda birtakım çalışmalar var. Finansal yapımızı daha çeşitlendiren, derinleştiren bir yapıyı da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ
AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ
AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ

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Milletvekili, AK Parti, Bingöl, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ YILMAZ 'DOLAR ALIN' DİYE TELKİNDE BULUNANLAR HESAP VERMELİ - Son Dakika
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