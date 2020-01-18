AK Parti'li Yılmaz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir televizyon muhabirinin ' Türkiye, birtakım emperyal hevesler içinde.' diye çok talihsiz açıklaması oldu. Halbuki Türkiye, kendi hakkını, hukukunu koruyor. Hiçbir zaman emperyal çıkarlar peşinde koşan bir ülke olmadık. Emperyal hevesler içinde olanlar başkasının hakkına, hukukuna saldıranlardır." dedi.

Yılmaz, partisinin kentteki otelde düzenlenen İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, karne alan öğrencileri tebrik ederek, yaşamını yitiren Rahşan Ecevit'e rahmet diledi.

Türkiye'nin son dönemlerde dış ilişkilerde çok önemli bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, "Büyük güçlerin bölgemizde bulunduğunu ve çeşitli hareketler içinde olduğunu görüyoruz. Suriye'de yapılan müdahalelerin nelere yol açtığını yine hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Türkiye, gerçekten bu anlamda 2019'da çok önemli hamleler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki birtakım oyunları bozduğunu söyledi.

"Ülkemizin uzun vadeli geleceği adına gerçekten çok önemli bir kazanım elde etmiş olduk." diyen Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sınırımızda bir taraftan terör yapılanmalarını ortadan kaldırırken diğer taraftan da Suriye'yi daha güvenli hale getirip buradaki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerinin de önünü açmış olduk. Önümüzdeki dönemde bu bölgeler güvenli hale geldikçe daha çok Suriyeli kardeşimizin ülkelerine, vatanlarına geri döndüğünü de hep birlikte göreceğiz inşallah. Orada yaptığımız çalışmalar, Suriye'nin birliğini korumak adına da çok önemli.

Bizim orada herhangi bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız var, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini korumak ve istikrarını sağlamak."

" İdlib'de maalesef bir trajedi yaşanıyor"

Suriye'de rejim güçlerinin insani olmayan şekilde saldırılar yaptığına değinen Yılmaz, "İdlib'de maalesef bir trajedi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, terörle mücadeleye hiç kimsenin itirazının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ama terörle mücadele adı altında sivil yerleşim yerlerine saldırıyorsanız, çoluk, çocuk, yaşlı demeden insanları katlediyorsanız, saldırıyorsanız, bunun adı terörle mücadele olmaz. Maalesef bu saldırıları görüyoruz. Yine tüm kamu ve özel kuruluşlarıyla İdlib'den kaçan yüz binlerce insana destek olmaya çalışıyoruz. Suriye'nin içinde bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.

İnşallah bu çabalarımız başarılı olur. Orada ateşkes sağlanması için gayret ediyoruz. İnşallah bunu başararak orada kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sonuçta da siyasi bir çözümle Suriye'de istikrarın sağlanması gerçekten de bizim en önemli hedefimiz."

" Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya çalışan bir grup ülke var"

Yılmaz, Libya ile yapılan mutabakatın Barış Pınarı Harekatı gibi önemli olduğunu dile getirdi.

"Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya çalışan bir grup ülke var." diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Kendi aralarında birtakım anlaşmalar yapıp oradaki kaynakları ve çeşitli hakları Türkiye ve KKTC'nin aleyhine kullanmaya çalışan ülkeler var. Bunlar, Türkiye'yi dışlamaya çalıştılar ama yaptığımız hamleler ve tarihi birtakım açılımlarla Suriye'de oyunları nasıl bozduysak Doğu Akdeniz'de de oyunları bozmuş olduk. Libya'yla yaptığımız iki anlaşma bu anlamda çok kıymetlidir. Bir taraftan askeri ve güvenlik iş birliği anlaşması gerçekleştirdik, diğer taraftan da 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' dediğimiz bir anlaşma yaptık. Hem Libya'nın hakkını, hukukunu koruyan hem de Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyan çok önemli iki anlaşmaya imza atmış olduk.

Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine bir oyunun kurgulanamayacağını da ortaya koymuş olduk."

Yılmaz, Libya'da bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı hükümete karşı darbeci hareketleri desteklediklerini ifade etti.

Uluslararası hukuka uymayan bu tutumun kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, Libya'da savaşmak için değil, meşru hükümete destek olmak için oradadır. Barış için oradayız, meşru hükümete destek için Libya'dayız. Türkiye, kan dökülmesini istemiyor, askeri çözümden yana değil. Tam aksine siyasi çözümü destekliyor. İnşallah Libya'da da bir siyasi çözümün oluştuğunu görürüz. Libya'nın toprak ve siyasi bütünlüğünün korunduğu, kaynaklarının Libyalılar için kullanıldığı bir dönemi inşallah görürüz. Maalesef bazı ülkeler, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda hemen müdahale ediyorlar ve hiçbir standarda bakmadan birtakım emeller peşinde koşuyorlar.

Libya'nın kaynakları halkına aittir ve Libya halkının inşallah kalkınması, gelişmesi için kullanılacaktır."

"Türkiye, kendi hakkını, hukukunu koruyor"

Türkiye'nin hiçbir zaman emperyal çıkarlar peşinde koşan bir ülke olmadığını vurgulayan Yılmaz, her zaman sadece kendi hakkını, hukukunu savunan bir ülke olduğunu anlattı.

Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir televizyon muhabirinin 'Türkiye birtakım emperyal hevesler içinde.' diye çok talihsiz açıklaması oldu. Halbuki Türkiye, kendi hakkını, hukukunu koruyor. Emperyal hevesler içinde olanlar başkasının hakkına, hukukuna saldıranlardır. Onların kimler olduklarını da hep birlikte görüyoruz. Türkiye, bunlara engel olmaya çalışıyor, herkesin hakkının, hukukunun gözetildiği bir politika izliyor. Muhalefet, Libya konusunda maalesef iyi bir imtihan veremedi. Libya'yla ilgili kararlarda keşke ana muhalefet başta olmak üzere destek olsalardı siyaseten de kazanırlardı, milletin de gönlünü kazanırlardı.

Zaman zaman hükümete muhalefet, ülkeye muhalefete dönüşebiliyor. Bunu da ibretle izliyoruz, muhalefet milli bir duruş sergileyemedi."

Toplantıya AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Emre Ete, Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Bilecik, Kırklareli ve Çanakkale'den il dış ilişkiler başkanları ve partililer katıldı.