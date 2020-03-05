Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, Zonguldak'ta toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, Zonguldak'ta toprağa verildi - Son Dakika

Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, Zonguldak'ta toprağa verildi

6 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın'ın (83) cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, Zonguldak'ta toprağa verildi, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın'ın (83) cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Zonguldaklı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Almanya'da hayatını kaybetti. Muzaffer Aydın için Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Vali Yardımcısı Mehmet Türk, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Tan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Emine Sare Aydın Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Muzaffer Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:32 Kaynak: DHA
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