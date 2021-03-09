AK Parti'li Yılmaz: "Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır" - Son Dakika

AK Parti'li Yılmaz: "Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır"

09.03.2021 19:11
AK Parti'li Yılmaz:

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kadınları ayrıştırmanın kimsenin haddi olmadığını ifade ederek, "Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kadınları ayrıştırmanın kimsenin haddi olmadığını ifade ederek, "Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, profilinde "siyaset bilimci, haber programcısı" yazan, AK Parti düşmanı ve Cumhur İttifakı karşıtı herkesin alkışladığı bir kadının, 8 Mart'taki bir paylamışında, siyasi görüşüne kadını malzeme yaptığını ve talihsiz açıklamalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

"Dilinize pelesenk yaptığınız kadın haklarının, barışın, demokrasinin, laikliğin, kadın onurunun ne demek olduğunu bilmediğiniz gibi, barış içinde yaşamaları, kendi yollarını bulmaları için de rahat bırakmıyorsunuz." ifadesini kullanan Yılmaz, laikliğin herkesin inancının ve yaşayışının özgürlüğü anlamına geldiğini, devletin bunu korumak zorunda olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Ancak korumanın adı sizin yaptığınız ve istediğiniz gibi bir müdahale olmayıp herkesin özgürce dinini yaşayabilmesidir. Dolayısıyla sizlerin gerçekten laik zihniyetlere sahip olduğunuzu düşünmüyorum. Laik bir zihniyete sahip olsaydınız 28 Şubat'ta başörtülü kızlara yapılan zulümlere alkış tutmaz, karşısında dururdunuz." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Avrupa'dan bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilirken, bu zihniyetin, bu hakkın eşitler arasında gerçekleşmesini de engellediğini belirten Yılmaz, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kamuda başörtüsü serbestisi getirildikten sonra eşitler arasında adalet sağlandığını söyledi.

Yılmaz, Meclis özelinde değerlendirildiğinde dahi, 101 kadın milletvekilinden 54'ünün AK Parti'de olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Başı açık veya kapalı, şahsım dahil, hepsi sizin aklınızın alamayacağı kadar güçlü, özgür, özgün, akıllı, eğitimli, kendi kaderini çizebilecek potansiyelde olan, üreten, kariyer sahibi olan, kendi parasını kendi kazanmış ve kazanan, hakkı, hukuku bilen ve konuşan, hakkını arayabilen, haksızlıklar karşısında hiç susmamış, sizin ülkeyi bir zamanlar soktuğunuz ve yine sokmaya çalıştığının orta çağ karanlığına asla sokturmayacak kadar demokratik ve mücadelecidir."

Kadınları ayrıştırmanın, bölmenin kimsenin haddi olmadığını belirten Yılmaz, "Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır." ifadesine yer verdi.

Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Kadın, kadın olduğu için güçlüdür, akıllıdır, onurludur, adildir, çalışkandır' - Son Dakika


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