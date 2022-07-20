AK Parti'li Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı

20.07.2022 15:01
AK Parti'li Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'na gelen Yılmaz, zarar gören ağacı inceledi.

Yılmaz, burada, şeytanın bile aklına gelmeyecek sistemle ağaca eziyet ve işkence edildiğini söyledi.

Daha önce belediyenin palmiye ağaçlarının sökülmesinden dolayı tepki aldığını dile getiren Yılmaz, aynı durumla karşılaşmamak için farklı bir yönteme başvurulduğunu ifade etti.

Ağaca işkence ve eziyet edildiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yakalanan kişiler CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir işçi ve kendisine yardım eden de CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı. Bu talimatı da kendilerine yine Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanının verdiğini söylüyorlar. Bu korkunç bir şey. Bunu yapan zihniyet, Gezi olaylarında, orada 10-12 ağacın taşınması karşısında memleketin resmen istiklalini, istikrarını yüz milyarlarca liralık zarar verme uğruna tehlikeye atan zihniyet. Orada söz konusu ağaçsa burada olan ne? Bu da bir ağaç. Orada ağacın söz konusu olmadığı hepimizce bilinen bir şey."

Yılmaz, çevrecilerin, sanatçıların, aktivistlerin, muhalefet ittifakının duruma tepki göstermediğini belirtti.

Ağaca zarar verilmesiyle ilgili sorumluları kınadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sorumlularını, bu talimatı verenleri, bunları hala istihdam eden Mersin Büyükşehir Belediyesini de şiddetle kınıyorum. İnsan, doğa, canlı sevgisi olan hiç kimse ne bu talimatı verebilir ne de bunu yapabilir. En kısa zamanda Orman Bölge Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından ağacın canlandırılacağını, yeniden doğaya ve milletimize kazandırılacağını düşünüyorum. Bu da büyük bir ders olur umarım. Sorumlular cezasını alır."

Bu arada, ağacın bulunduğu yere Memleket Partisi Mersin il Başkanı Özgür Türker'in çelenk bıraktığı ve ağacın bir dalına da nazar boncuğu takıldığı görüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Yılmaz, Mersin sahilinin 'simge ağacı'na matkapla zarar verenleri kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı - Son Dakika
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