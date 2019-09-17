Ak parti'li yılmaz: türkiye'nin oyalanmaya tahammülü yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amerika ile geçmişte maalesef çok önemli deneyimlerimiz olmadı, Münbiç başta olmak üzere. Bu da bizim güvenimizi zayıflatmış oldu. Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili artık oyalanmaya tahammülü yok. Dolayısıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirilen, 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni ve Erdoğan'ın mesajlarını DHA muhabirine değerlendirdi. Yılmaz, toplantıda özellikle Suriye'deki 'güvenli bölge' konusunda ABD ve dünyaya önemli mesajlar verildiğine dikkat çekti. Toplantıda alınan kararların, Türkiye'nin sınır güvenliği için ve Suriye'nin parçalanma riskine karşı çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'güvenli bölge' kurulmasına ilişkin Türkiye'nin kararlılığının bir kez daha vurgulandığını anlattı.

'TÜRKİYE'NİN SAHA ÇALIŞMALARININ BÜYÜK ETKİSİ VAR'

AK Parti'li Yılmaz, 'güvenli bölge' ile mülteci sorunun çözüleceğini, Türkiye'nin bunu yıllardır masada tuttuğunu; ancak uluslararası alanda çok büyük destek görmediğini söyledi. Bu konunun son dönemlerde çok daha fazla dile getirildiğini kaydeden Yılmaz, "Burada Türkiye'nin sahada yaptığı çalışmaların büyük etkisi var. Bir taraftan Fırat Kalkanı bir taraftan Zeytin Dalı operasyonu, bölgede fiilen oluşturduğumuz güvenli alanlar ve buraya 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin dönmesi, 'güvenli bölge' fikrinin aslında çok reel bir fikir olduğunu ortaya koymuş oldu. Şimdi de Fırat'ın doğusunda çok daha geniş bölgede güvenli alan oluşturma ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü özendirme politikası söz konusu. İnsanların vatanlarına geri dönmesi ana fikir. Bununla birlikte Türkiye'nin sınırları ciddi anlamda güvenliğe kavuşacak. Son derece önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu.

'KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'güvenli bölge' ile ilgili ABD'ye çağrısına ilişkin Yılmaz, "Amerika ile geçmişte maalesef çok önemli deneyimlerimiz olmadı. Özellikle Münbiç başta olmak üzere. Bu da bizim güvenimizi zayıflatmış oldu. Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili artık oyalanmaya tahammülü yok. Dolayısıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Tabi ki bizim için birinci öncelik, müttefikimiz ile uzlaşı içinde bu adımları atmak. Her halükarda Türkiye kendi güvenlik endişeleri neye gerektiriyorsa onu yapmak durumunda ve bu konuda oyalanma lüksü yok. Çok kararlı şekilde Cumhurbaşkanı'mız en üst düzeyde mesajı veriyor" dedi.

'SINIRDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

AK Parti'li Yılmaz, 'güvenli bölge'ye ilişkin ABD ile belli adımlar atıldığını, ortak devriyelerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bizim beklentimiz, sahadaki adımların hızlanması tabi; hiçbir gecikmeye mahal kalmadan bu gerekli adımların atılması. Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübenin tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Asıl üzerinde durduğumuz mesele bu. Dolayısıyla Türkiye, güvenlik endişelerini gidermek için gerekli adımları atacaktır. Sınırda zaten gerekli tedbirleri almış durumdayız. Türkiye güçlü ülke. Bölgesinin güçlü aktörü. Dolayısıyla sınır güvenliği noktasında gerekli adımlar neyse kendi planı içinde o adımları atacaktır. Bizim için öncelik müttefikimizle müzakereler içinde anlaşarak bu süreci yönetmek" diye konuştu.

'Güvenli bölge'nin kurulmasıyla Suriye'nin belli bölgesinin ve Türkiye'nin sınırlarının terörden temizleneceğini kaydeden AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi:

"Terör konusunda önemli adım atılacak. Suriye'nin parçalanması riski zayıflamış olacak. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği konusunda hassas bir ülke. Dünkü toplantıda yeni bir Anayasa Komitesi'nin oluşması kararı çıktı. Çok önemli karalardan biri alınmış oldu. Suriye'de siyasi çözüm bütün unsurları kapsayan noktada önemli bir mesafe alınmış oldu, yapılan açıklamalarla. Bunun altını dolduracak olan husus da terörden bölgenin temizlenmesi, Suriye'nin parçalanma riskinin ortadan kalkması ve bütün Suriyelileri kapsayan meşru yapının oluşması."