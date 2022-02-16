AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

TRABZON'da, AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış (40) ile annesi Gülfidan Alış (75), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış ile annesi Gülfidan Alış, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce karantinaya alındı. Şikayetleri artan anne ve kızı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zeynep Alış, 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören annesi Gülfidan Alış da dün hayatını kaybetti. Gülfidan Alış bugün ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.