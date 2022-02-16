Üye Girişi
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

16.02.2022 17:32
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

TRABZON'da, AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış (40) ile annesi Gülfidan Alış (75), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON'da, AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış (40) ile annesi Gülfidan Alış (75), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış ile annesi Gülfidan Alış, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce karantinaya alındı. Şikayetleri artan anne ve kızı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zeynep Alış, 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören annesi Gülfidan Alış da dün hayatını kaybetti. Gülfidan Alış bugün ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Koronavirüs, AK Parti, Akçaabat, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement