Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Yöneticilerden Eskişehirspor'a Ziyaret

AK Parti'li Yöneticilerden Eskişehirspor'a Ziyaret

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindekiler, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.

AK Parti'li Yöneticilerden Eskişehirspor'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindekiler, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç ve beraberindekiler, yeni oluşan yönetime "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Kulüp Başkanı Ay konuklarına, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Burhan Sakallı, Hanefi Demirkol, Bora Füzesi, Eskişehirspor, Güncel
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