AK Parti'li Yöneticilerden Eskişehirspor'a Ziyaret
1 saat önce
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindekiler, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve beraberindekiler, Eskişehirspor
Kulübü Başkanı Kaan
Ay'ı ziyaret etti.
Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'ne gelen Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
, Odunpazarı
Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Tepebaşı
Belediye Başkan adayı Hasan Tuç ve beraberindekiler, yeni oluşan yönetime "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Kulüp Başkanı Ay konuklarına, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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