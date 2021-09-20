AK Parti'li Zenbilci, Balıkesir'de ziyaretler yaptı - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçeye gelen Zembilci, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Zenbilci, parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra beraberindekilerle yaya olarak Bigadiç Belediyesi'ne giden Zenbilci, yolda karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Zenbilci'ye belediye yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Burada bir konuşma yapan Zenbilci, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, ailenin her bir ferdinin bu davaya gönülden bağlı olduğunu söyledi.

Zenbilci, Bigadiç'te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.