AK Parti'li Zenbilci partisinin Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, "Bir bozulma ya da deformasyona, ahlaki bir yozlaşmaya, temel ilkeleri kaybeden bir yapıya asla mahal verilmemesi gerekir. Bunun için belediye başkanlarımızın geniş bir anlayışla çok sıkı çalışmaları gerekmektedir. Bizler de bunların takipçisi konumundayız." dedi.

Zenbilci, partisinin Yeşilli, Midyat, Dargeçit, Ömerli ve Artuklu ilçe başkanlıklarını ve belediyelerini ziyaret etti.

Daha sonra Mardin İl Başkanlığına geçen Zenbilci, burada yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Belediye Başkanlığı dönemiyle Türkiye'de yeni bir belediyecilik örneği ve modeli geliştiğini söyledi.

Zenbilci, AK Parti iktidarının 2002'den itibaren yapmış olduğu hizmet anlayışını bugüne kadar getirmeyi başardığını ifade ederek, "Bir bozulma ya da deformasyona, ahlaki bir yozlaşmaya, temel ilkeleri kaybeden bir yapıya asla mahal verilmemesi gerekir. Bunun için belediye başkanlarımızın geniş bir anlayışla çok sıkı çalışmaları gerekmektedir. Bizler de bunların takipçisi konumundayız." diye konuştu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da Zembilci'ye 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar il genelinde yapılan çalışmaları aktardıklarını, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.