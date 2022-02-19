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AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR

19.02.2022 14:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 'AK Parti; önce kendisi kurulan, sonra kendisine taban, seçmen aramaya çalışan bir pati olmadı hiçbir zaman.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 'AK Parti; önce kendisi kurulan, sonra kendisine taban, seçmen aramaya çalışan bir pati olmadı hiçbir zaman. Önce fikriyat oluştu, o fikirle beraber bir yol haritası, gitmek istenen bir hedef oluştu ve bununla beraber, o hedefle birlikte kendisine bir lider, bir ekip başı bulundu ve nihayetinde de hepsi birlikte bir teveccüh olarak AK Parti'yi bugünlere taşıdı. Böyle bakıldığı zaman bizim başarımız, bu sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen toplantıya şehirdeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretti Güngör de katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, partisinin hikayesi ile sivil toplum örgütlerinin hikayesi arasında bir benzerlik olduğunu söyledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tamamen sivil bir hareket olarak geliştiğini kaydeden Zengin, şöyle devam etti:

"Evet, biz bir siyasi partiyiz ama siyasi partilerde aslında sivil toplumun en önemli alanlarından bir tanesi. ve AK Parti'nin gücü de buradan geliyor. Yani Ak Parti; önce kendisi kurulan, sonra kendisine taban, seçmen aramaya çalışan bir pati olmadı hiçbir zaman. Önce fikriyat oluştu, o fikirle beraber bir yol haritası, gitmek istenen bir hedef oluştu ve bununla beraber, o hedefle birlikte kendisine bir lider, bir ekip başı bulundu ve nihayetinde de hepsi birlikte bir teveccüh olarak AK Parti'yi bugünlere taşıdı. Böyle bakıldığı zaman bizim başarımız, bu sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor. Bu manada Türkiye'de dönüp baktığımız zaman demokratik hayatın içerisinde biz de bir harita çıkarmaya çalışıyoruz, Türkiye'nin sivil toplum haritası. Nasıl bir rengi var Türkiye'de sivil toplumun? Böyle bakıldığı zaman son derece hareketli, çok farklı başlıkları olan, işte dernekler, konfederasyonlar, sendikalar, hemşehri dernekleri, platformlar daha farklı bir oluşum olarak son derece dinamik bir alan var."

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR
AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR
AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR

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AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılacak bisiklet ve yaya yolu için çalışmalar başladı Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılacak bisiklet ve yaya yolu için çalışmalar başladı AK PARTİ'Lİ ZENGİN: 2023, 3 BOYUTLU RESME BAKARAK BİR SINIRI GEÇMEYE DAİR BİR İDEAL AK PARTİ'Lİ ZENGİN: 2023, 3 BOYUTLU RESME BAKARAK BİR SINIRI GEÇMEYE DAİR BİR İDEAL

Özlem Zengin, Milletvekili, AK Parti, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ ZENGİN: BAŞARIMIZ, SİVİL OLABİLME KABİLİYETİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN KAYNAKLANIYOR - Son Dakika


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